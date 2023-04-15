احداث نيسان..البرلمان: رئاسة مجلس النواب تسلمت تقرير اللجنة المالية المتعلق بالموازنة

2023/04/15 | 15:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: السبت 15 نيسان 2023 البرلمان: رئاسة مجلس النواب تسلمت تقرير اللجنة...

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