2023/04/15 | 15:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: محمد حسن الساعدي أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،...

ظهرت المقالة حكومة السوداني وتحديها الأكبر..



الفساد! أولاً على المسلة.

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