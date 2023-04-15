السوداني يترأس اجتماعًا لمناقشة مشروع مدينة الصدر الجديدة ويطلع جويًا على الموقع

2023/04/15 | 16:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً لمناقشة مشروع مدينة الصدر الجديدة، فيما أجرى جولة جوية للاطلاع ميدانياً على الموقع، أشار إلى أن المشروع سيعمل على تخفيف أزمة السكن.وذكر وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “رئيس ملس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس […]

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