بأسعار رخيصة.. معهد واشنطن يكشف أسرار تصدير النفط من كردستان الى

2023/04/15 | 16:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط،

نسب تصدير النفط من إقليم كردستان الى

"إسرائيل"، فيما أكد ان قرار محكمة

التحكيم الدولية سيضعف هذه التجارة

بطرق متعددة.

وذكر المعهد تقرير نشر بعنوان "إسرائيل

قد لا

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