شرح دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك

2023/04/15 | 16:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِيهِ

مَا يُرْضِيكَ، وَ أَعُوذُ بِكَ فِيهِ

مِمَّا يُؤْذِيكَ، بِأَنْ أُطِيعَكَ وَ

لَا أَعْصِيَكَ).

- الدعاء المبارك يشتمل على ثلاثة أمور

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