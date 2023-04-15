شرح دعاء اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك

2023/04/15 | 16:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

(اَللّـهُمَّ اغْسِلْني فيهِ مِنَ

الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ

الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبي فيهِ

بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، يا مُقيلَ

عَثَراتِ الْمُذْنِبينَ).

- الدع

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