المنتجات النفطية: الغاز المجهز للمواطنين يخضع للرقابة والمواصفة التسويقية

2023/04/15 | 16:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، اليوم السبت، بشأن تعبئة الغاز واستبدال الاسطوانات، فيما أكدت أن الغاز المجهز للمواطنين يخضع للرقابة والمواصفة التسويقية.وقال مدير عام الشركة، حسين طالب، للوكالة الرسمية، إن “مادة الغاز هي كمية قياسية تعبأ في معامل التعبئة وتخضع للمواصفة التسويقية والجانب الرقابي يكون من قبل قسم التفتيش لتعبئة الغاز …

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