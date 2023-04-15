لتخفيف أزمة السكن.. السوداني: مشروع مدينة الصدر الجديدة سيطلع قريبا

2023/04/15 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، قرب اطلاق مشروع مدينة الصدر الجديدة، لمعالجة مشكلة الاكتظاظ السكاني في المدينة.

وذكر مكتب السوداني في بيان أن الأخير "ترأس اجتماعاً مهمّاً خُصص لمناقشة مشروع مدينة الصدر الجديدة، التي تعتزم الحكومة إطلاقه قريبا لمعالجة مشكلة الاكتظاظ السكاني في مدينة الصدر، شرق العاصمة بغداد".

واستعرض الاجتماع "الجوانب التنفيذية لمشروع مدينة الصدر الجديدة، الذي سينفذ على مساحة إجمالية تبلغ 4 آلاف دونم، تمتدّ بين منطقة المعامل وأطراف مدينة الصدر".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "هذا المشروع يأتي وفق رؤية الحكومة لحلّ أزمة السكن، عبر حلول ستراتيجية جذرية تأخذ بعين الاهتمام توفير البنى التحتية وتأمين أفضل الخدمات لساكنيها، وإيجاد بيئة حيوية واقتصادية لنجاحها".

وأضاف، أن "مدينة الصدر الجديدة، تعدّ مشروعاً سكنياً مهمّاً سيعمل على تخفيف أزمة السكن عن المدينة الحالية، حيث ستُشيّد خارج رقعة أحيائها التي تعاني من ضغط الكثافة السكانية ومتطلبات الخدمات، وهي بمثابة إنصاف لهذه المدينة المضحّية التي عانت من الإهمال عقوداً كثيرة".

ووجّه بـ "استمرار الاجتماعات الخاصّة بهذا المشروع وحسم جميع المتعلقات لوضعه على طريق التنفيذ دون أي تأخير".

وأوضح البيان أن "مشروع مدينة الصدر الجديدة استكمالاً لأعمال لجنة الأمر الديواني رقم (57) لعام 2020، التي حلّت محلّها لجنة الأمر الديواني رقم (23520) لعام 2023 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، واللجنتان خاصّتان بتطوير وتأهيل مدينة الصدر".

وعُقد الاجتماع عقب جولة جوية أجراها السوداني صباح اليوم، للاطلاع ميدانياً على الموقع المحدد للمشروع ومعاينة تفاصيل حدود المدينة الجديدة.

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