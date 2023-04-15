البرلمان يعلن تسلم تقرير مشروع الموازنة والمباشرة بالقراءة الثانية غدا

2023/04/15 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، السبت، تسلم تقرير اللجنة المالية المتعلق بمشروع قانون الموازنة.

وقال المندلاوي في بيان ان "رئاسة مجلس النواب تسلمت تقرير اللجنة المالية النيابية المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة".

واضاف "سنشرّع في القراءة الثانية للقانون في جلسة يوم غد الأحد".

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