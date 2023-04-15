2023/04/15 | 16:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفادت صحيفة “Bild” بالعثور على قنبلة أمريكية غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية في عاصمة ولاية ساكسونيا الفيدرالية الألمانية دريسدن.وكتبت الصحيفة: “يدور الحديث عن قنبلة جوية أمريكية الصنع يبلغ وزنها 250 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ألمانيا تعثر على “قنبلة أمريكية” في ولاية ساكسونيا المركز الخبري الوطني.

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