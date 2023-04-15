السوداني: مشروع مدينة الصدر الجديدة يأتي على وفق رؤية الحكومة لحلّ أزمة السكن

2023/04/15 | 16:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن مشروع مدينة الصدر الجديدة يأتي على وفق رؤية الحكومة لحلّ أزمة السكن.وذكر بيان لمكتبه تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن […]

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