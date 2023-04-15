2023/04/15 | 16:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: بعد إطلاق منصة تويتر خدمة تحقيق الدخل بساعات قليلة أعلنت...

ظهرت المقالة تويتر بلو يتيح تغريدات بـ 10 آلاف حرف أولاً على المسلة.

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