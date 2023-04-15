2023/04/15 | 16:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: رفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني،...

ظهرت المقالة مدرب ريال مدريد يرفض استبدال فينيسيوس بـ المدمر هالاند أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب ريال مدريد يرفض استبدال فينيسيوس بـ المدمر هالاند) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب ريال مدريد يرفض استبدال فينيسيوس بـ المدمر هالاند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).