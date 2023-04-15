أول تعليق لعبدالفتاح البرهان على الاشتباكات بين الجيش السوداني و

2023/04/15 | 16:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، السبت، إن "جميع المواقع الاستراتيجية للقيادة العامة للجيش ما زالت تحت سيطرة القوات المسلحة".

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