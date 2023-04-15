السوداني يوجه بحسم جميع المتعلقات بمشروع مدينة الصدر الجديدة ودون أي تأخير

2023/04/15 | 17:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهي بمثابة إنصاف لهذه المدينة المضحّية التي عانت من الإهمال عقوداً كثيرة.

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