السوداني يجهّز لاجتماع موسّع.. تقرير شامل عن فرض القانون بديالى ومصير العمليات

2023/04/15 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم السبت، بأن رئيس مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا موسعا بعد عيد الفطر لحسم خطة فرض القانون في ديالى.

وقال العتبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "خطة فرض القانون دخلت اسبوعها الـ5 على التوالي وحققت نتائج جيدة في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة"، لافتا إلى أن "تقريرا موسعا سيرفع قبل عطلة عيد الفطر المبارك الى مكتب السوداني العسكري من اجل عرض كافة النتائج".

واضاف، أن "السوداني سيعقد اجتماعا موسعا بعد عطلة عيد الفطر من اجل تحديد مصير خطة فرض القانون وفق المعلومات"، مؤكدا بأن "بقاء جزء من قوات النخبة في ديالى وارد جدا".

واشار إلى أن "خطة فرض القانون كشفت عن سلبيات كثيرة في المشهد الأمني لديالى ونتوقع بأن تكون هناك قرارات حيال بعض التغيرات سواء في المؤسسة الامنية او الحكومية".

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