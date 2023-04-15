تركيا قلقة من الاشتباكات في السودان وتدعو إلى ضبط النفس

2023/04/15 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

عبرت وزارة الخارجية التركية عن قلقها من الاشتباكات المسلحة في السودان، ودعت طرفي النزاع إلى ضبط النفس وإجراء حوار.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية التركية، اليوم السبت: "نشعر بقلق إزاء الاشتباكات المسلحة التي وقعت اليوم في جمهورية السودان.



ندعو كل الجماعات في السودان إلى الالتزام بإنجازات المرحلة الانتقالية والهدوء وإجراء الحوار.



لا يمكن إيجاد حل دائم للمشاكل السودانية إلا من خلال المصالحة الوطنية.



وستواصل تركيا الوقوف إلى جانب السودان والشعب السوداني الصديق والشقيق مثلما عملته حتى الآن".

وأفادت وسائل إعلام دولية، سابقا، باندلاع اشتباكات بين قوات الرد السريع والجيش السوداني في العاصمة السودانية الخرطوم في وقت سابق من اليوم السبت.



وقال الجيش السوداني فيما بعد إن مقاتلات تابعة لسلاح الجوي السوداني تجري في الوقت الراهن عملية بهدف إيقاف الأعمال غير المسؤولة لقوات الرد السريع.

وقبل ذلك أعلنت قوات الرد السريع بالسودان وضع سيطرتها على القصر الرئاسي في الخرطوم والمطار الدولي والقاعدة العسكرية في مدينة ميروي في شمال البلاد.

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