الحلبوسي يستذكر جريمة الأنفال: يحدونا الأمل بمستقبل أفضل

2023/04/15 | 17:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، انه يتجدد الألم كل عام مع استذكار فاجعة جريمة الأنفال، مشددا على

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر “ يتجدد الألم كل عام مع استذكار فاجعة جريمة الأنفال، التي استهدفت شعبنا في كردستان وراح ضحيتها مواطنون أبرياء”.

واضاف الحلبوسي “يحدونا الأمل بمستقبل أفضل ينعم به العراقيون في ظل نظام ديمقراطي عادل يراعي حق المواطن، ويعمل على تقدُّم واستقرار العراق”.

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