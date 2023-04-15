احتياطي روسيا من الذهب والعملات الاجنبية يتجاوز 600 مليار دولار

2023/04/15 | 17:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات الأجنبية بنسبة 1.2% ليصل إلى 600.8 مليار دولار.

وفقا لبيانات المصرف المركزي الروسي، حسبما ذكر الموقع الاخبارى “سكاى نيوز ” فقد ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية – التي تضم ذهبا ونقدا أجنبيا – للفترة من 31 مارس إلى 7 أبريل الجاري بزيادة مقدارها 6.9 مليار دولار لتصل إلى 600.8 مليار دولار، في الوقت الذي سجلت حتى 31 مارس الماضي 593.9 مليار دولار وخلال العام الماضي انخفضت الاحتياطيات الدولية الروسية بنسبة 8.4 بالمئة لتبلغ 577.5 مليار دولار ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق (643.2 مليار دولار) في 18 فبراير 2022.

ويتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.

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