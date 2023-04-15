نيران المعارك تطال طائرة سعودية في مطار الخرطوم

2023/04/15 | 17:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الخطوط الجوية السعودية إن إحدى طائراتها تعرضت "لحادث" في مطار العاصمة السودانية الخرطوم قبل مغادرتها المقررة إلى الرياض السبت.

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