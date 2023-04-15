2023/04/15 | 17:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سربت مصادر عراقية، يُعتقد أنها مقربة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الأخير يعتزم إجراء تعديل وزاري، لكن قياديين من “الإطار التنسيقي” وحزب “تقدم” الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قالوا: إن الخطة جزء من مناورات سياسية، قد تسوء إلى أبعد من التغيير الوزاري.وقال نواب عراقيون، ووسائل إعلام، إن السوداني يعتزم […]

ظهرت المقالة هل ندم الإطار على منح ’السنة’ امتيازات كبيرة..



تنافس بين قادته لمواجهة الحلبوسي! أولاً على ايرث نيوز.

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