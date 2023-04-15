المالكي يحذر من عودة

2023/04/15 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم السبت، من من عودة حزب البعث تحت مسميات او واجهات مختلفة.

وقال المالكي في تغريدة له على منصة تويتر بمناسبة ذكرى حادثة الانفال، تابعتها (بغداد اليوم): "نؤكد على خطورة النهج الذي يمثله حزب البعث، ونحذر من عودته تحت واجهات او مسميات مختلفة".

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