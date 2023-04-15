الصحة تقرر تخفيض تكاليف العلاج والرقود للمتقاعدين

2023/04/15 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد قررت وزارة الصحة تخفيض تكاليف العلاج والرقود للمتقاعدين بنسبة 50% في الأجنحة الخاصة.ادناه نص الوثيق:

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