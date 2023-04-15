2023/04/15 | 18:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مسؤول حكومي، السبت، انحسار سيول الحدود شرق ديالى بنسبة 50% بعد انتهاء الذروة.

وقال قائممقام قضاء مندلي وكالة( 90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” ذروة موجة السيول القادمة من الشريط الحدودي العراقي- الايراني ضمن محاور مندلي وقزانية وقراهما بدأت بالزوال مع انخفاض الموجة وانحسارها بنسبة تجاوزت الـ50%”.

واضاف،انه” رغم انحسار الموجة لكن السيول لاتزال تقطع عدة طرق برية خاصة لقرى دحلة وطحماية في شرق قزانية بالاضافة الى طريق قزانية- جصان”، لافتا الى ان “هناك العشرات من الاسر اضطرت للنوم بالعراء بسبب اجتياح السيول لمنازلها ضمن القرى الحدودية”.

واشار الى ان” انحسار السيول مؤشر ايجابي سيمكننا من اعادة فتح الطرق باقرب فرصة ممكنة”، لافتا الى ان “خلية الازمة الحكومية تتابع الوضع عن كثب”.

وتشهد الاجزاء الشرقية من ديالى موجة سيول جارفة منذ يومين ادت الى اضرار مادية في بعض القرى والقصبات الحدودية”.

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