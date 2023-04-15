متنبئ جوي يحدد موعد انتهاء الموسم المطري

2023/04/15 | 18:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد رئيس المتنبئين الجويين في مطار البصرة الدولي صادق عطية، اليوم السبت، موعد انتهاء الموسم المطري الحالي.

وقال عطية في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” موسم الامطار الحالي سيستمر الى منتصف الشهر المقبل” لافتا الى ان “مستوى الإيرادات المائية المتحققة أفضل بكثير من السنوات الثلاث الماضية”.

وأضاف، ان “هناك حالتين جويتين ستتبين معالمهما الأولى في محافظة البصرة ستبدأ مساء اليوم الا انها ستكون ضعيفة والثانية يوم الجمعة المقبل الا انها ستكون اقل شدة من الحالة الجوية التي شهدها الأسبوع الماضي”.

وتابع عطية، ان ” الإيرادات المائية المتحققة من موجتي الامطار والسيول افضل بكثير من السنوات السابقة حيث تجاوزت المعدل السنوي في خزن المياه في بعض المناطق شمال العراق بعد امتلاء جميع السدود الصغيرة في الإقليم “.

وأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

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