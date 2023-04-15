قوات الدعم السريع تنشر فيديو تقول إنه لجنود مصريين

2023/04/15 | 18:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت قوات الدعم السريع السودانية، السبت، مقطع فيديو قالت إنه يصور استسلام جنود مصريين في شمال السودان.

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