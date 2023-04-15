2023/04/15 | 18:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، تسريع أنقرة لصفقة شراء مقاتلات F-16 الأمريكية، عقب انضمام فنلندا إلى حلف الناتو.وأفادت وكالة “الأناضول، نقلا عن قالن، قوله: “لا تزال الإدارة الأمريكية تريد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد انضمام فلندا للناتو..



تركيا تسرع بشراء مقاتلات F-16 المركز الخبري الوطني.

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