2023/04/15 | 18:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم السبت، مباشرة العمل على جميع مقاطع طريق مدخل (بغداد-الموصل).وقال المحافظ خلال جولة ميدانية أجراها لمتابعة سير الأعمال المنفذة للطريق،في بيان تلقاه/ المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتح العمل على جميع مقاطع طريق مدخل بغداد – الموصل المركز الخبري الوطني.

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