روسيا تدعو إلى

2023/04/15 | 18:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت روسيا، السبت، جميع الأطراف المشاركة في الاشتباكات بالسودان إلى "إظهار الإرادة السياسية وضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف إطلاق النار".

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