وزير الكهرباء يتحدث عن “إجراءات واقعية” لزيادة ساعات التجهيز خلال الصيف

2023/04/15 | 18:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، عن وجود إجراءات حكومية وخطط واقعية لزيادة ساعات التجهيز خلال فصل الصيف المقبل.وقال فاضل، إن “ضمن الخطة المعدة لوزارة الكهرباء لصيف ٢٠٢٣، نريد أن نصل إلى معدل إنتاج 24 ألف ميكاواط، وهذا يعني زيادة في الإنتاج عن الصيف الماضي بحدود ٣٥٠٠ ميكاواط، ما […]

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