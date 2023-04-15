توضيح بشأن الاجراءات المطبقة مع السندات العثمانية لإثبات عائدية العقارات

2023/04/15 | 19:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما يقدمه المواطن من سند عثماني هو قرين وليس دليلا كافيا.

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