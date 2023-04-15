سقوط طائرة مسيرة في ناحية الحرير بمحافظة أربيل

2023/04/15 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - سقوط طائرة مسيرة يعتقد انها تركية في ناحية الحرير بمحافظة اربيل يتبع ..





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