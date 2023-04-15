الانبار: زيادة مساحات الاراضي المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير عن الموسم الماضي

2023/04/15 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد مدير دائرة بلدية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي ، السبت، وجود زيادة في مساحات الاراضي المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير عن الموسم الماضي في الانبار .

وقال العبيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” الموسم الحالي شهد زيادة كبيرة في مساحات زراعة محصولي الحنطة والشعير بنسب كبيرة على خلفية تعرض المناطق الغربية ومدن الاخرى لموجة امطار غزيرة شجعت المزارعين على التوجه لاستغلال المساحات الزراعية الغير مزروعة وزراعتها بمختلف المحاصيل الزراعية في مؤشر على عزم الحكومة المحلية تسجيل اكتفاء ذاتي وتصدير الفائض الى المحافظات الاخرى “.

واضاف ان” خطة الموسم الحالي تركزت على استصلاح اراضي زراعية جديدة وزراعتها بمحصولي الحنطة والشعير مما يسهم في تحقيق زيادة كبيرة في عمليات التسويق تصل الى حد الاكتفاء وعدم حاجة السوق الى الاستيراد ، مبينا ان” حكومة الانبار المحلية اعادة استصلاح مساحات واسعة من الاراضي المتضررة جراء العمليات الارهابية مؤكدا ان هطول امطار غزيرة واستقرار التيار الكهربائي خلال الفترة الماضية ساهما في انتعاش زراعة محصولي الحنطة والشعير “.

يشار الى ان مدن الانبار شهدت خلال الموسم الحالي هطول امطار غزيرة ادت الى حدوث سيول وارتفاع مناسيب 5 اودية في المناطق الغربية “.

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