2023/04/15 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم -
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مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني يتوقع ان يكون يوم السبت المقبل الموافق 22 نيسان الحالي أول أيام عيد الفطر المبارك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب السيستاني يتوقع أول أيام عيد الفطر - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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