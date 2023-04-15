مكتب السيستاني يتوقع أول أيام عيد الفطر - عاجل

2023/04/15 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

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مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني يتوقع ان يكون يوم السبت المقبل الموافق 22 نيسان الحالي أول أيام عيد الفطر المبارك

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