مكتب السيستاني يتوقع أول أيام عيد الفطر - عاجل



مكتب السيستاني يتوقع أول أيام عيد الفطر - عاجل
2023/04/15 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم -  

 مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني يتوقع ان يكون يوم السبت المقبل الموافق 22 نيسان الحالي أول أيام عيد الفطر المبارك 

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