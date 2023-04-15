2023/04/15 | 19:40 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما ميزة الاعتكاف بالمسجد عن قيام الليل بالبيت؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tIP9oyArVzQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما ميزة الاعتكاف بالمسجد عن قيام الليل بالبيت؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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