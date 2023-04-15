2023/04/15 | 19:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني بمحافظة النجف ،اليوم السبت، بأن مجهولين قاموا بعملية سطو وتسليب على منزل وعجلة وسط المحافظة.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/ إن “مجهولين نفذوا عملية سطو مسلح على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سرقة أكثر من 100 مليون و”كيلو ذهب” بعمليتي سطو وتسليب بالنجف المركز الخبري الوطني.

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