كتلة نيابية تؤشر ملاحظات على موازنة 2023.. ماذا عن أسعار النفط؟

2023/04/15 | 19:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أشرت كتلة سند النيابية، اليوم السبت، ملاحظات على مشروع قانون موازنة 2023، فيما أكدت أن نواب الكتلة رفعوا توصياتهم الى اللجان المختصة للتعديل على الفقرات.

وقال عضو المكتب السياسي للكتلة، علي الفتلاوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أعضاء مجلس النواب في كتلة سند أشروا وجود بعض الملاحظات على مشروع الموازنة للعام الحالي”، لافتا الى أن “هذه الملاحظات سيتم رفعها الى اللجان النيابية المختصة والتي بدورها ستطرحها على رئاسة البرلمان”.

وأضاف،”من هذه الملاحظات ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية ومعرفة الية تخفضيها والحفاظ على ثبات الأسعار، للسيطرة على الدولار”.

وأما بشأن أسعار النفط، أوضح القيادي بكتلة سند النيابية، أن “أسعار النفط لا تكون ثابتة ودائما متغيرة بحسب الأسواق العالمية والظروف الأمنية والاقتصادية في العالم بأجمعه”.

وبين الفتلاوي، أن “هناك ثوابت وضعت وملاحظات تم تقييمها من قبل أعضاء مجلس النواب، بهذا الصدد، والتي سترفع من خلال اللجان النيابية سواء كانت مالية او اقتصادية او طاقة لتعديل عليها خلال الجلسات البرلمانية المقبلة”.

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