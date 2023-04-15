اطلاق تجهيز الحصة الثالثة من الطحين يوم غد الاحد

2023/04/15 | 19:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير التجارة اثير داود الغريري، السبت، عن اطلاق تجهيز الحصة الثالثة من مادة الطحين لهذا العام واعتبارا من يوم غد الاحد الموافق السادس عشر من نيسان الجاري .وذكر بيان للوزارة نشره مكتبها الاعلامي ، ان الشركة العامة لتصنيع الحبوب وجهت قسم التسويق في مقرها العام وفروعها بالمحافظات الى المباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء بمادة الطحين للحصة الجديدة .

واكد البيان “ان اعماما صدر من الشركة يتضمن جدولا بمواعيد القطع ومراجعة الوكلاء وفق التوقيتات الزمنية المحددة حسب الخطة التسويقية المركزية”.واشار الى ان التنسيق جاري بين شركتي تصنيع الحبوب وتجارة الحبوب لاطلاق خلطات الحبوب المخصصة للمطاحن المكلفة بانتاج الحصة الثالثة من الطحين الذي يوزع ضمن مفردات البطاقة التموينية .ودعا البيان “الوكلاء الى مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لتسلم قوائم التجهيز بالمواعيد المحددة لكل مركز مع مراعاة اسبقية التجهيز للمناطق الأكثر فقرا وإعداد جداول يراعى فيها توقيتات التسلسل في التجهيز.مشددا ” على الالتزام بتنظيم عملية القطع وتنسيق مراجعة الوكلاء، وتوجيه مراكز القطع الى التعاون في تطبيق إجراءات تسهيل مراجعة الوكلاء ، فضلا عن توجيه اللجان الرقابية والمواطنين لمتابعة نوعية الطحين المجهز وملاحظة ختم المطحنة وتاريخ الانتاج قبل استلام حصصهم لتلافي اي حالات تلاعب في الكميات الموزعة والابلاغ عن الحالات السلبية .كما دعا البيان في الوقت ذاته جميع المشمولين بنظام البطاقة التموينية لإستلام حصصهم من مادة الطحين بعد التأكد من سلامة الكميات المجهزة والابلاغ عن المخالفات إن وجدت عبر الاتصال بقسم الرقابة او فروع شركة تصنيع الحبوب في المحافظات او من خلال الموقع الرسمي للوزارة او الشركة ( الفيس بوك ) والخطوط الساخنة المعلنة لوزارة التجارة وشركة تصنيع الحبوب ،او الدخول لرابط خدمة راقبني ، لغرض اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين .

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