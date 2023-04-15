2023/04/15 | 19:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول أيام عيد الفطر المبارك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب المرجع السيستاني يعلن توقعاته بشأن اول ايام عيد الفطر) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب المرجع السيستاني يعلن توقعاته بشأن اول ايام عيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).