2023/04/15 | 20:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tMmQLHGqROM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين.. إجراءات قانونية لحماية الحقوق التقاعدية في قضايا مع المحامي سعد العنزي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين.. إجراءات قانونية لحماية الحقوق التقاعدية في قضايا مع المحامي سعد العنزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).