شاهد ما طلبته امرأة قضت 500 يوم تحت الأرض دون أي اتصال مع البشر

2023/04/15 | 20:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت بياتريس فلاميني الرياضية الإسبانية المحترفة، البالغة من العمر 50 عامًا، في وضح نهار يوم الجمعة بعد أن أمضت أكثر من عام في كهف.

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