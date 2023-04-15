بيان من الجيش المصري بعد فيديو أسر جنوده في السودان

2023/04/15 | 20:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، السبت، إنها تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية "فى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان".

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