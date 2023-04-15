2023/04/15 | 20:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قصفت طائرات مسيرة يُعتقد أنها تركية قرى في قضاء بنجوين...

ظهرت المقالة طائرات مسيرة يُعتقد أنها تركية استهدفت سيارة في محافظة السليمانية أولاً على المسلة.

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