غير مطابقة للمواصفات.. العراق يعيد بضائع إلى إيران

2023/04/15 | 20:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم

السبت، إعادة اصدار ارساليات شيش تسليح

الى الجانب الايراني لعدم مطابقتها

للمواصفات القياسية العراقية.

وذكر بيان للهيئة، وتلقته وكالة نون

الخبرية، أن "مركز جمرك مندلي

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