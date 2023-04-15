منها ما يخص الغرامات المالية.. المرور تصدر توجيهات جديدة للمحافظات

2023/04/15 | 20:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مدير المرور العام اللواء الحقوقي

(محمد التميمي)، اليوم السبت، اجتماعاً

موسعاً في مقر مديرية المرور العامة ضم

مديري مديريات مرور المحافظات لبحث

جملة من المواضيع التي تخص العمل

المروري.

وذكر بيان ص

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