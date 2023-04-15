2023/04/15 | 20:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم السبت، القبض على أحد المتهمين بالإتجار بالبشر في بغداد.

وقالت المديرية في بيان إنه” ضمن الحملات المتواصلة التي تنفذها لمكافحة عصابات الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر إذ تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية من القبض على أحد المتهمين بالإتجار بالبشر والأعضاء البشرية خلال قيامه بعمليات تهريب فتيات (قاصرات) إلى خارج البلاد”.وأضافت، أن” العملية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وفق أحكام المادة (1/6) من قانون الإتجار بالبشر”، مبينة، أنه” تم تسليمه إلى جهة الطلب أصوليا”.

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