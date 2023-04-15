الأمن النيابية: ضرورة إبقاء قوات التحالف لتدريب المنتسبين لجهاز مكافحة الارهاب

2023/04/15 | 20:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، ياسر وتوت، على ضرورة إبقاء قوات التحالف في الوقت الحالي لتدريب المنتسبين الذين جرى اعادتهم للخدمة، فضلا عن المنتسبين الجدد من جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال وتوت في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “استمرارية بقاء قوات التحالف مطلوب وضروري، وذلك بهدف تدريب القوات المسلحة خصوصا مع قرار اعادة الخدمة للمنتسبين الذين هم بحاجة الى تدريبهم بصورة خاصة”.

واضاف، أن “القائد العام للقوات المسلحة اعطى 35٠٠ درجة وظيفية لمكافحة الارهاب، وبذلك يتطلب تدريب واشراف من قبل قوات التحالف”.

واكد وتوت ان “الاستخبارات العسكرية مستمرة في عملها لمتابعة بقايا داعش في جبال حمرين وتتجه الامور نحو الافضل”، مشيرا الى ان “تحركات داعش لم تعد مثل السابق وتحول نشاطها الى مرحلة العصابات”.

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