2023/04/15 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة النقل تكشف عن مشاريع الحد من الزحامات المرورية في بغداد

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أعلنت وزارة النقل عن إعداد خطط تتماشى مع الحزمة التي أطلقتها رئاسة الوزراء للحد من الزحامات المرورية في العاصمة بغداد.

وأطلقت رئاسة الوزراء في آذار الماضي إطلاق ثلاثة مشاريع من اصل 19 مشروعا، لانهاء أزمة الاختناقات المرورية في بغداد.

وتركز هذه المشاريع على قطاع الطرق والجسور.

النقل الجماعي

وقال بيان صحافي للوزارة، انه استنادا الى توجيهات معالي وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي لتشكيلات الوزارة المعنية بإيجاد الحلول الناجعة لهذا المشكلة، باعتبار أن الوزارة عضو في اللجان العليا المشكلة لمعالجة مشكلة الزحامات، فان الشركة العامة للمسافرين والوفود، افتتحت، مؤخرا، خطا للنقل الجماعي من ساحة جدة في الكاظمية إلى جامعة بغداد في الجادرية، مرورا بمناطق ساحة عدن ـ مطار المثنى ـ العلاوي ـ المنطقة الخضراء ـ الجسر المعلق ـ جامعة بغداد.

القطار المعلق

وأضاف البيان، أنه تم إدراج قطار بغداد المعلق ضمن موازنة العام الحالي والذي سيكون له دور كبير في تخفيف حدة الاختناقات المرورية في شوارع العاصمة؛ إذ أنه يُخطط له أن ينقل ٦٠ الف شخص في الساعة، ويكون مساره من منطقة الشعب باتجاه جامع براثا، وينقسم الى فرعين: الاول يذهب باتجاه مطار المثنى والعلاوي.



والآخر باتجاه ساحة عبد المحسن الكاظمي في الكاظمية المقدسة.

التاكسي النهري

وتابع البيان، ان الوزارة أنجزت كافة استعداداتها وخططها لإطلاق مشروع التاكسي النهري، مؤكدا ان الوزارة تنتظر الموافقات الاصولية من بعض الجهات الرسمية والامنية المعنية لتشغيل التكسي النهري، والذي يبدأ من مدينة الكاظمية حتى جامعة بغداد في الجادرية، مرورا بكافة المناطق على ضفتي النهر.

وذكر، أن الوزارة تمتلك خمسة مراسى للزورق، حيث تمتلك النقل ٢٤ زورقا حديثا معدا لهذا المشروع، الذي يشتمل على خطة لنقل الطلبة بين جانبي الكرخ والرصافة لتخفيف الزخم المروري.

تاكسي بغداد

كذلك تعتزم وزارة النقل، طبقا للبيان، تقديم عدد من المشاريع الخدمية في بغداد والمحافظات، عبر أسطول الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، بما يتلاءم والبرنامج الوزاري.

وبينت الوزارة في بيانها، ان "الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود اتخذت عدة خطوات باتجاه تشغيل السيارات العائدة لمشروع تاكسي مدينة بغداد، والبالغ عددها 505 سيارات، مؤكدة أنه "تم تشغيل 250 سيارة حتى الان.



اما باقي السيارات فسيتم تشغيلها في مشاريع قيد الدراسة ـ الى جانب مشروع تاكسي مدينة بغداد ـ من بينها مشروع تاكسي مدينة النجف الاشرف، وتاكسي مدينة الفلوجة".

وذكر البيان، ان "الوزارة بصدد ابرام عدة عقود تأجير وعقود نقل موظفي بعض الوزارات لتقليل حركة السيارات الشخصية للموظفين للتخفيف من حدة الازدحامات المرورية".

الحافلات الحمراء

وتابع، أن "الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود تمتلك اسطولا من الحافلات ذات الطابق الواحد وذات الطابقين للنقل الجماعي، والتي تساهم بنقل المواطنين داخل مدينة بغداد، وفي داخل بعض المحافظات"، مؤكدا ان هناك توجيهات مباشرة من معالي الوزير بالاهتمام بالنقل الجماعي، لأسباب عدة أبرزها لتقليل الزحامات المرورية، واجورها الزهيدة التي تخدم مختلف شرائح المجتمع، الى جانب تقليل انبعاث الغازات الكربونية، الامر الذي يسهم في تحسين البيئة".

باص بغداد

وخلص البيان الى ان هناك "مشروعا خدميا يسمى (باص بغداد) تقدمت به الامانة العامة لمجلس الوزراء، ويستهدف تقليل الازدحامات المرورية في العاصمة"، حيث ان هناك تفاهمات مع البنك الدولي على تقديم الدعم للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، من أجل شراء باصات كهربائية لنقل المواطنين في العاصمة بغداد.

#اعلام_وزارة_النقل

2023/4/15

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