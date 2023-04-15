2023/04/15 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن تنفيذ عمليَّتي ضبط ثلاثة متهمين متلبسين بالرشوة والتلاعب في دائرة صحة صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين قام بضبط كل من مدير الإدارة والمسؤول عن البصمة الإلكترونيَّة وسجلات الحضور والانصراف في مستشفى بيجي العام، لعدم قيامهما بإدخال اسم أحد الموظفين في السجلات والبصمة".

وأضاف البيان، ان "الموظف المذكور منقطع عن الدوام منذ تاريخ مباشرته، وبالرغم من ذلك تم صرف رواتبه بشكل كامل"، لافتاً إلى أنه "يعمل في الوقت الحالي في تركيا حيث مقر إقامته".

وتابع، إن "فريق التحري الخاص بالمكتب، الذي قام بالانتقال إلى شعبة اللجان الطبيَّة في تكريت على إثر ورود معلومات بوجود حالات ابتزاز ورشى فيها، تمكن من ضبط أحد الموظفين متلبساً بتسلم مبلغ مالي من أحد المراجعين؛ لقاء إكمال معاملته".

ونوه البيان، الى أن "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة قرر توقيف المتهمين الثلاثة في العمليَّتين؛ استناداً إلى أحكام المادتين (٣٠٧ و ٣٣١) من قانون العقوبات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط ثلاثة متهمين بالرشوة والتلاعب في صحة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط ثلاثة متهمين بالرشوة والتلاعب في صحة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).