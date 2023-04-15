اندلاع حريق داخل سوق جنوبي بغداد

2023/04/15 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، مساء اليوم السبت، عن وقوع حريق في سوق جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني تكافح حريقا داخل سوق الإعلام جنوبي بغداد"ز

ولم يذكر المصدر اي تفاصيل عن الحادث او اسباب الحريق والخسائر.

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